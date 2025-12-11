La più grande tragedia dell' umanità a teatro

Leccotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Invito di Lecco presenta il suo nuovo spettacolo intitolato “La più grande tragedia dell'umanità”. Un'opera che promette di coinvolgere il pubblico attraverso una rappresentazione intensa e riflessiva, affrontando tematiche profonde e universali. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro e delle esperienze culturali significative.

“La più grande tragedia dell'umanità” è il titolo del prossimo spettacolo che verrà proposto da Teatro Invito a Lecco. L'appuntamento è per sabato 13 dicembre alle ore 20.45 con MalmadurEvoè Teatro per la drammaturgia curata da Jacopo Giacomoni alla regia, performer Yoko Yamada e Jacopo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica