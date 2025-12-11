La Piazza di Natale a Monteforte d’Alpone
A Monteforte d’Alpone, l’atmosfera natalizia si accende con “La Piazza di Natale”, un evento che domenica 14 dicembre 2025 trasformerà Piazza Silvio Venturi in un vivace villaggio ricco di musica, sapori e tradizioni, offrendo un’occasione speciale per vivere lo spirito delle festività.
Monteforte d’Alpone si prepara a immergersi nella magia delle festività con “La Piazza di Natale”, l’evento che domenica 14 dicembre 2025, dalle 10 alle 18, trasformerà Piazza Silvio Venturi in un vivace villaggio natalizio ricco di musica, sapori e tradizioni. L’iniziativa, organizzata. 🔗 Leggi su Veronasera.it
A Vicchio, l’albero di Natale in Piazza Giotto ha come puntale la bandiera p@lestinese in segno di vicinanza verso un popolo ingiustamente mass@crato, da oltre mezzo secolo, per mano dello Stato genocyda di Isr@ele. Un gesto che personalmente ho appr - facebook.com Vai su Facebook