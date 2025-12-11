La Piazza di Natale a Monteforte d’Alpone

Veronasera.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monteforte d’Alpone, l’atmosfera natalizia si accende con “La Piazza di Natale”, un evento che domenica 14 dicembre 2025 trasformerà Piazza Silvio Venturi in un vivace villaggio ricco di musica, sapori e tradizioni, offrendo un’occasione speciale per vivere lo spirito delle festività.

Monteforte d’Alpone si prepara a immergersi nella magia delle festività con “La Piazza di Natale”, l’evento che domenica 14 dicembre 2025, dalle 10 alle 18, trasformerà Piazza Silvio Venturi in un vivace villaggio natalizio ricco di musica, sapori e tradizioni. L’iniziativa, organizzata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica