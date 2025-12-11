La Persona dell’Anno è… l’Intelligenza Artificiale La scelta del Time e il mondo che cambia

Per la prima volta, la rivista Time ha scelto come “Persona dell’Anno” un’entità anziché una persona fisica: l’Intelligenza Artificiale. Questa decisione riflette il ruolo sempre più centrale e trasformativo dell’IA nel nostro mondo, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui percepiamo innovazione, progresso e il futuro della società.

Per la prima volta nella storia, la “Persona dell’Anno” secondo la rivista Time non è un individuo, ma un’entità: l’Intelligenza Artificiale. Una decisione simbolica e potentemente rappresentativa dei tempi che viviamo, in cui l’IA è diventata protagonista, nel bene e nel male, della nostra quotidianità. Le due copertine dedicate a questo riconoscimento sono altamente evocative. . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - La Persona dell’Anno è… l’Intelligenza Artificiale. La scelta del Time e il mondo che cambia

La prestigiosa rivista Time ha svelato la sua Persona dell'Anno 2025. Era già la favorita per il titolo che la rivista assegna dal 1927: non è una persona ma l'Intelligenza Artificiale. O meglio: gli Architetti dell'AI sono la persona dell'anno 2025. “Qualunque fosse l - facebook.com Vai su Facebook