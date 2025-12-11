La patrona degli aeronauti | l’Aeronautica Militare celebra la Vergine Lauretana

L'Aeronautica Militare ha celebrato la patrona degli aeronauti, la Madonna di Loreto, con una cerimonia presso il duomo di Forlì. L’evento, a cui hanno partecipato autorità civili e militari, ha rafforzato il legame tra le istituzioni e la devozione alla Vergine Lauretana, simbolo di protezione e guida per i professionisti del volo.

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli ha celebrato mercoledì nel duomo di Forlì la Madonna di Loreto, patrona dell'Aeronautica Militare alla presenza delle autorità civili e militari. La funzione religiosa è stata officiata dal vescovo Livio Corazza, e ha visto la partecipazione del vice.

Oggi, nella Pontificia Basilica della Santa Casa di Loreto, si è svolta la tradizionale celebrazione eucaristica per omaggiare la Solennità della Beata Vergine di Loreto, patrona dell'#AeronauticaMilitare e di tutti gli aviatori. La celebrazione è stata officiata dall'O

Nel giorno della Madonna di Loreto, Patrona dell'Aeronautica Militare, il nostro grazie va alle donne e agli uomini dell'Arma Azzurra, che ogni giorno proteggono i cieli d'Italia e operano nelle missioni di pace e stabilità in Europa e nel mondo. Un'opera prezio

Celebrata al 72° stormo di Frosinone la patrona degli aeronauti - Celebrata presso la cappella del 72° stormo di Frosinone la santa messa, in occasione della Beata Vergine Lauretana, patrona degli Aeronauti.

Giubileo Lauretano: Aeronautica militare, emesso il Francobollo celebrativo della Madonna di Loreto - Nell'ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del centenario della Beata Vergine di Loreto quale "patrona degli aeronauti", tra le varie iniziative culturali, religiose e benefiche, l'Aeronautica ...