La Palestina già dimenticata? Il silenzio rende i popoli preda di interessi affaristici

Ilfattoquotidiano.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attenzione globale sulla Palestina sembra diminuita, lasciando il conflitto ai margini dell'informazione. Il silenzio dei media, influenzato da interessi politici ed economici, rischia di alimentare l'indifferenza e di rendere i popoli vulnerabili a manipolazioni e interessi di parte.

La Palestina è stata nuovamente e volutamente cancellata dall’attenzione dei mezzi di comunicazione che sono fortemente controllati da governi e da interessi economici e finanziari. La mobilitazione mondiale dell’umanità contro il genocidio, la missione di pace della Global sumud flotilla, le piazze come fiumi in solidarietà nei confronti del popolo palestinese, avevano messo seriamente in difficoltà i governi occidentali, sempre più complici, anche sul piano giuridico, del genocidio messo in atto dal terrorismo di stato israeliano. Hanno cominciato ad avere tutti timore, da Trump a Meloni per passare alle varie cancellerie occidentali, che il vento straordinario di umanità e partecipazione li potesse travolgere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

