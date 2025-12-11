La Palestina già dimenticata? Il silenzio rende i popoli preda di interessi affaristici

L'attenzione globale sulla Palestina sembra diminuita, lasciando il conflitto ai margini dell'informazione. Il silenzio dei media, influenzato da interessi politici ed economici, rischia di alimentare l'indifferenza e di rendere i popoli vulnerabili a manipolazioni e interessi di parte.

La Palestina è stata nuovamente e volutamente cancellata dall'attenzione dei mezzi di comunicazione che sono fortemente controllati da governi e da interessi economici e finanziari. La mobilitazione mondiale dell'umanità contro il genocidio, la missione di pace della Global sumud flotilla, le piazze come fiumi in solidarietà nei confronti del popolo palestinese, avevano messo seriamente in difficoltà i governi occidentali, sempre più complici, anche sul piano giuridico, del genocidio messo in atto dal terrorismo di stato israeliano. Hanno cominciato ad avere tutti timore, da Trump a Meloni per passare alle varie cancellerie occidentali, che il vento straordinario di umanità e partecipazione li potesse travolgere.

