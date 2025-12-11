La notte di Ferguson doppietta e Celtic ko | la Roma vince 3-0 a Glasgow

La Roma ottiene una vittoria convincente a Glasgow, battendo il Celtic 3-0 e mantenendo imbattibilità in trasferta in questa fase di Europa League. Dopo aver superato i Rangers, i giallorossi dimostrano solidità e determinazione, grazie a un autogol di Scales e a due reti di Ferguson, consolidando il loro cammino nel torneo.

Fa due su due la Roma in quel di Glasgow. Dopo aver battuto i Rangers, la formazione di Gasperini supera anche il Celtic imponendosi con un netto 3-0 firmato dall’autogol di Scales e dalla doppietta di Ferguson. Nella sesta giornata della League Phase di Europa League, i giallorossi chiudono la pratica grazie ad un grandissimo primo tempo, in cui interpretano perfettamente le richieste del proprio tecnico, con un pressing asfissiante e giocate incisive sotto il profilo tecnico. Successo che permette di salire a quota 12 punti, restando sempre ad una lunghezza dall’ottavo posto, ma lasciandosi alle spalle alcune dirette contendenti ed issandosi al 10° posto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La notte di Ferguson, doppietta e Celtic ko: la Roma vince 3-0 a Glasgow

