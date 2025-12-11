La Nobel Machado sfida Maduro e atterra a Oslo La fuga segreta da Caracas e la promessa | Il Venezuela sarà libero

La Nobel Machado, sfuggita alla repressione a Caracas, arriva segretamente a Oslo. La sua fuga dalla Venezuela e la promessa di libertà rappresentano un gesto forte contro il regime di Maduro, che aveva inizialmente messo in dubbio la sua partecipazione alla cerimonia di premiazione.

Sembrava obbligata a dare forfait alla cerimonia di premiazione del Premio Nobel, invece è riuscita ad atterrare a Oslo. La leader dell’opposizione al regime di Maduro, Maria Corina Machado, Nobel per la pace, ha confermato di essere riuscita nell’impresa grazie al governo statunitense. La fuga rocambolesca da Caracas, dove viveva nascosta da più di un anno, è iniziata nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre, indossando una parrucca e un travestimento. “Abbiamo avuto l’aiuto del governo americano per venire qui”. Così rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa ad Oslo. “Voglio ringraziare tutti gli uomini e le donne che hanno rischiato la loro vita per fare in modo che fossi qui oggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it