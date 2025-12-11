La New Balance 990v4 x JJJJound Mushroom è l’ultima grande collaborazione del 2025

La collaborazione tra New Balance e JJJJound si arricchisce con la 990v4 Mushroom, un modello che unisce estetica minimale e qualità artigianale. Questa partnership, la seconda dopo la Navy del 2021, rappresenta una delle principali novità del 2025, offrendo un prodotto che coniuga stile e funzionalità in un design distintivo e raffinato.

La JJJJound x New Balance 990v4 Mushroom è molte cose. Realizzata in collaborazione con lo studio di design fondato da Justin Saunders, è la seconda 990v4 su cui il marchio lavora dopo la Navy del 2021. È anche la quinta sneaker della serie Mushroom. E proprio come hanno iniziato l’anno con una collaborazione New Balance di grande impatto, lo concludono con un’altra collaborazione New Balance di grande impatto. JJJJound x New Balance 990v4 Mushroom JJJJound Questa Puma Speedcat potrebbe essere la più lussuosa di sempre In collaborazione con JJJJound, una sneaker splendidamente classica ha appena ricevuto un restyling di alto livello L’ultima 990v4 di JJJJound mantiene la loro estetica abituale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La New Balance 990v4 x JJJJound Mushroom è l’ultima grande collaborazione del 2025

La New Balance 990v4 x The Whitaker Group Willful Bias è un bel modo discreto di mettersi in mostra - Rispetto ad altre New Balance firmate dal brand (come le 1906U del 2024 o le 9060 dell’anno precedente), la Willful Bias punta tutto su uno stile estremamente discreto ma di grande impatto. gqitalia.it scrive

Queste New Balance 990v4 x DTLR in versione Grinch sono perfette per le feste natalizie - Con il Natale ormai dietro l'angolo, New Balance e DTLR hanno creato la sneaker perfetta da indossare per il vostro pranzo in famiglia. Scrive gqitalia.it

Nuovo Arrivo New Balance 9060 - facebook.com Vai su Facebook