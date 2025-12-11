La necropoli rupestre di Sutri si trasforma nel presepe vivente

Viterbotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parco archeologico di Sutri, durante dicembre e gennaio, prende vita il presepe vivente nella suggestiva necropoli rupestre. Un evento che unisce storia e tradizione, offrendo ai visitatori un’esperienza unica immersa in un’atmosfera magica. La trasformazione del sito in un presepe vivente rappresenta un’occasione speciale per scoprire le bellezze archeologiche e culturali di Sutri.

Nella bellissima e suggestiva cornice del parco archeologico di Sutri a dicembre e gennaio è organizzato il presepe vivente. Incastonato nella necropoli rupestre, il presepe rappresenta un viaggio a ritroso nel tempo, un percorso magico tra scene animate, costumi e antichi mestieri. Gli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica