La nazionale Sbandieratori e Musici della Lis si raduna a Castiglion Fiorentino

La nazionale Sbandieratori e Musici della Lis si riunisce a Castiglion Fiorentino il 13 e 14 dicembre, preparando il repertorio e nuovi esercizi in vista del 2026. L'evento rappresenta un momento di consolidamento e innovazione per la formazione nazionale, che si prepara alle future sfide e alle manifestazioni più importanti.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, la Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici si radunerà a Castiglion Fiorentino per provare l’attuale repertorio e nuovi esercizi per il 2026.Saranno circa 60 gli atleti provenienti da tutta Italia tra sbandieratori e musici che,in questa 2 giorni,saranno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

