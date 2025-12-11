La NASA perde il contatto con Maven | silenzio totale dal satellite che orbita attorno a Marte da 11 anni

La NASA ha interrotto improvvisamente le comunicazioni con Maven, il satellite orbitante attorno a Marte dal 2014. Da quando ha smesso di rispondere il 6 dicembre, il veicolo spaziale si trova in silenzio totale mentre attraversa la parte opposta del pianeta rosso, sollevando preoccupazioni sul suo stato e sul futuro delle operazioni di monitoraggio marziano.

La NASA ha perso il contatto con Maven, il satellite che orbita attorno a Marte dal 2014. Il veicolo spaziale ha smesso improvvisamente di comunicare con le stazioni di controllo terrestri lo scorso 6 dicembre, mentre transitava dietro il pianeta rosso durante il normale corso della sua orbita. Secondo quanto dichiarato dall'agenzia spaziale americana, tutti i sistemi di bordo funzionavano regolarmente prima che Maven sparisse dietro Marte. La telemetria mostrava ogni sottosistema operativo e nessun segnale di allarme. Quando il satellite è riapparso dall'altra parte del pianeta, tuttavia, il Deep Space Network della NASA non ha più rilevato alcun segnale.

