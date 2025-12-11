La NASA perde i contatti con la sonda Maven in orbita su Marte | cosa sappiamo finora

La NASA ha perso i contatti con la sonda MAVEN, in orbita attorno a Marte, suscitando preoccupazioni sulla sua operatività. Gli ingegneri stanno attualmente analizzando i dati per capire le cause dell’interruzione e valutare le azioni da intraprendere per ripristinare la comunicazione e garantire il proseguimento della missione.

