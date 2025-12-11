La NASA perde i contatti con la sonda Maven in orbita su Marte | cosa sappiamo finora

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La NASA ha perso i contatti con la sonda MAVEN, in orbita attorno a Marte, suscitando preoccupazioni sulla sua operatività. Gli ingegneri stanno attualmente analizzando i dati per capire le cause dell’interruzione e valutare le azioni da intraprendere per ripristinare la comunicazione e garantire il proseguimento della missione.

La NASA segnala la perdita dei contatti con la sonda MAVEN in orbita attorno a Marte. Gli ingegneri stanno analizzando i dati per determinare le cause dell’interruzione e i prossimi passi della missione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

nasa perde contatti sondaLa NASA perde i contatti con la sonda Maven in orbita su Marte: cosa sappiamo finora - Gli ingegneri stanno analizzando i dati per determinare le cause dell’interruzione e i prossimi passi della ... Da fanpage.it

La sonda spaziale NASA Parker Solar Probe ha ripreso i contatti dopo il passaggio ravvicinato al Sole - Alla vigilia di Natale la sonda spaziale NASA Parker Solar Probe ha effettuato un passaggio ravvicinato al Sole raggiungendo una distanza di solamente 6,1 milioni di km dalla superficie a una velocità ... Da hwupgrade.it