La musica migrante di Beppe Gambetta

Il 16 dicembre, Beppe Gambetta sarà a Roma allo Spazio Diamante per presentare il suo progetto sulla musica migrante. Dopo un tour europeo che ha attraversato diverse città, questa sarà l’ultima data italiana, offrendo un’occasione unica per ascoltare le sue sonorità che uniscono tradizioni e culture diverse.

Martedì 16 dicembre sarà a Roma, ore 20.30, allo Spazio Diamante, seconda e ultima data italiana di un tour che, invece, ha toccato una dopo l’altra molte città europee, in . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La musica migrante di Beppe Gambetta

05.12.2025 (2180) MUSICA - Anche due sambucesi nel videoclip del nuovo brano "Zero Stress" di Lello Analfino e la T-Orkestar. Si tratta di Michelangelo Campo e Lillo Mazza. #LelloAnalfino Con Zero stress Lello Analfino canta il popolo migrante e torna al s - facebook.com Vai su Facebook

“Pensare Migrante”: una tre giorni di talk, reportage, teatro, fumetto e musica Dal 12 al 14 dicembre alla Città dell’Altra Economia ( #Roma) meltingpot.org/2025/12/pensar… @BaobabExp compie 10 anni e festeggia con una tre giorni Vai su X