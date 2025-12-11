La musica migrante di Beppe Gambetta

Il 16 dicembre, Beppe Gambetta sarà a Roma allo Spazio Diamante per presentare il suo progetto sulla musica migrante. Dopo un tour europeo che ha attraversato diverse città, questa sarà l’ultima data italiana, offrendo un’occasione unica per ascoltare le sue sonorità che uniscono tradizioni e culture diverse.

