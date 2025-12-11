La montevarchina Giada Volpi porta la Fiamma Olimpica a Montalcino | Un’emozione indescrivibile

La staffetta della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attraversato Montalcino, portando emozioni e entusiasmo tra cittadini e visitatori. La portatrice giovanissima Giada Volpi ha vissuto un momento indimenticabile, simbolo di unione e passione per lo sport e i valori olimpici.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – La magia della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano–Cortina 2026 ha attraversato ieri pomeriggio le strade di Montalcino, illuminando il centro storico e i volti di cittadini e turisti. Tra i tedofori selezionati per portare la torcia c'era Giada Volpi, 21 anni, originaria di Montevarchi e allenatrice di atletica presso la Polisportiva Rinascita. Per lei, il passaggio della torcia è stato molto più di un onore: un'esperienza intensa e ricca di significato, che ha unito sport, emozione e radici familiari. Alle 17:30, in Piazza del Popolo, Giada ha ricevuto la torcia tra l'entusiasmo di una folla numerosa e festosa, tra cui molti bambini e famiglie, che hanno applaudito e immortalato il momento con foto e video.