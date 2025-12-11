La modenese Opocrin sbarca negli Usa grazie all' autorizzazione FDA per il ferro saccarato
Opocrin S.p.A., azienda modenese specializzata nella produzione di principi attivi farmaceutici, annuncia di aver ottenuto l'autorizzazione dalla FDA per la commercializzazione del ferro saccarato negli Stati Uniti, segnando un importante passo internazionale per l'azienda.
Opocrin S.p.A., azienda modenese leader nella produzione di principi attivi farmaceutici, annuncia di aver ottenuto l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration (FDA) per la commercializzazione del principio attivo equivalente ferro saccarato negli Stati Uniti. L’approvazione segna così. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Le studentesse Giulia Bottai, Giada De Angelis, Greta Malavasi ed Elisa Zotta sono risultate vincitrici della seconda edizione del bando “Carlo Saetti – Opocrin S.p.A.” Al Campus di via Campi, a Modena, si è tenuta la cerimonia di premiazione del bando “ - facebook.com Vai su Facebook