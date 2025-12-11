La modenese Opocrin sbarca negli Usa grazie all' autorizzazione FDA per il ferro saccarato

Opocrin S.p.A., azienda modenese specializzata nella produzione di principi attivi farmaceutici, annuncia di aver ottenuto l'autorizzazione dalla FDA per la commercializzazione del ferro saccarato negli Stati Uniti, segnando un importante passo internazionale per l'azienda.

