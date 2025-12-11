La ministra Bernini contro studenti che la contestano sul test di Medicina | Siete solo poveri comunisti

La ministra Bernini si è rivolta agli studenti contestatori durante un evento, commentando le proteste sul test di Medicina. Con un tono duro, ha espressamente criticato le loro posizioni, definendoli “poveri comunisti” e sottolineando il suo disappunto nei confronti delle manifestazioni di dissenso.

"Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre solo dei poveri comunisti. Siete inutili". Lo ha detto la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, rivolgendosi agli studenti che la contestavano ad Atreju per la gestione del semestre filtro di Medicina. Rispondendo nel merito, poi, la ministra ha detto che "a febbraio la graduatoria sarà completata".

La Lega chiede CHIARIMENTI alla ministra Bernini sui risultati dei test del semestre filtro per accedere a Medicina. Sono pronto a scommettere che i "CORRETTIVI" di cui già parla la ministra peggioreranno le cose.

La ministra Bernini ha costruito attorno al suo "semestre filtro" una narrazione epica: abolizione del test d'ingresso, rivoluzione dell'accesso, modernità in arrivo. Ma la realtà, come sempre, è più dura della propaganda. Dai dati disponibili, quasi l'87% degli isc

La ministra Bernini contro studenti che la contestano sul test di Medicina: "Siete solo poveri comunisti" - Lo ha detto la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, rivolgendosi agli studenti che la con

Atreju, Bernini contestata da studenti di medicina per il 'semestre filtro' - La ministra dell'Università e ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da un gruppo di studenti dell'Udu, unione degli universitari, durante il suo