La ministra Bernini contro studenti che la contestano sul test di Medicina | Siete solo poveri comunisti

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni della ministra Bernini rivolta agli studenti contestatori sul test di Medicina, criticando duramente le loro proteste. La ministra ha commentato con toni severi, evocando frasi di Berlusconi e definendo gli studenti

"Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre solo dei poveri comunisti. Siete inutili". Lo ha detto la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, rivolgendosi agli studenti che la contestavano ad Atreju per la gestione del semestre filtro di Medicina. Rispondendo nel merito, poi, la ministra ha detto che "a febbraio la graduatoria sarà completata". 🔗 Leggi su Fanpage.it