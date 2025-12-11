La ministra Bernini contestata ad Atreju | Siete dei poveri comunisti!

Durante l'evento Atreju di Fratelli d'Italia a Roma, la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da alcuni attivisti. La contestazione, avvenuta all'inizio del suo intervento, ha coinvolto manifestanti contrari alla riforma del semestre filtro in Medicina, dando vita a un momento di tensione durante la manifestazione.

In apertura del suo intervento ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia a Roma, la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da alcuni attivisti che manifestavano contro il semestre filtro in Medicina. "Ecco i nostri amici contestatori! Bravi, vi stavamo aspettando. Sapete come diceva Berlusconi?", ha detto Bernini rivolgendosi loro: "Siete sempre solo dei poveri comunisti. Imparate ad ascoltare prima di contestare, fatemi parlare. Questo dimostra tutta la vostra inutilità, siete inutili", ha detto. "Ma io sono abituata - ha proseguito - tanto mi seguono dappertutto". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it