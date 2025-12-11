La ministra Bernini contestata ad Atreju | Siete dei poveri comunisti!
Durante l'evento Atreju di Fratelli d'Italia a Roma, la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da alcuni attivisti. La contestazione, avvenuta all'inizio del suo intervento, ha coinvolto manifestanti contrari alla riforma del semestre filtro in Medicina, dando vita a un momento di tensione durante la manifestazione.
In apertura del suo intervento ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia a Roma, la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da alcuni attivisti che manifestavano contro il semestre filtro in Medicina. "Ecco i nostri amici contestatori! Bravi, vi stavamo aspettando. Sapete come diceva Berlusconi?", ha detto Bernini rivolgendosi loro: "Siete sempre solo dei poveri comunisti. Imparate ad ascoltare prima di contestare, fatemi parlare. Questo dimostra tutta la vostra inutilità, siete inutili", ha detto. "Ma io sono abituata - ha proseguito - tanto mi seguono dappertutto". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La Lega () chiede CHIARIMENTI alla ministra Bernini sui risultati dei test del semestre filtro per accedere a Medicina. Sono pronto a scommettere che i "CORRETTIVI" di cui già parla la ministra peggioreranno le cose. - facebook.com Vai su Facebook
La ministra Bernini ha costruito attorno al suo “semestre filtro” una narrazione epica: abolizione del test d’ingresso, rivoluzione dell’accesso, modernità in arrivo. Ma la realtà, come sempre, è più dura della propaganda. Dai dati disponibili, quasi l’87% degli isc Vai su X
Semestre filtro a Medicina, Bernini contestata ad Atreju. Lei: comunisti - (askanews) – In apertura del suo intervento ad Atreju, la kermesse di FdI a Roma, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini contestata da alcuni attivisti che manife ... Lo riporta askanews.it
La ministra Bernini contestata durante la commemorazione a Bologna: «Non crediamo alla solidarietà del governo» - Possiamo anche credere al suo personale sentimento di vicinanza ai familiari delle vittime, ma non crediamo alla solidarietà del Governo». Si legge su video.corriere.it