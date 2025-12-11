La ministra Bernini contestata ad Atreju dagli studenti sul test di medicina | Così perdiamo l’anno Lei attacca | Siete dei poveri comunisti

Durante l’evento Atreju, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini è stata contestata da studenti dell’Unione degli Universitari, che le hanno contestato la gestione del test di medicina. La discussione si è rapidamente intensificata, con scambi di battute e accuse reciproche, riflettendo un clima di tensione tra rappresentanti istituzionali e studenti.

L’episodio ha assunto rapidamente i toni di una disputa, quasi un “dissing” a mo’ di rap. Da un lato c’era la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini; dall’altro, un gruppo di studenti dell’ Unione degli Universitari (Udu). Il contesto è quello di Atreju, la tradizionale kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Castel Sant’Angelo, dove la ministra è intervenuta a un panel dal titolo “Alleanze per il sapere: politica e accademia in dialogo”. Le contestazioni sono scoppiate prima del suo intervento. E il clima si è rapidamente infiammato. «Questa riforma sta facendo soltanto male». 🔗 Leggi su Open.online

