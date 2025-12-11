La ministra Bernini contestata ad Atreju dagli studenti sul test di medicina | Così perdiamo l’anno Lei attacca | Siete dei poveri comunisti

Open.online | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento Atreju, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini è stata contestata da studenti dell’Unione degli Universitari, che le hanno contestato la gestione del test di medicina. La discussione si è rapidamente intensificata, con scambi di battute e accuse reciproche, riflettendo un clima di tensione tra rappresentanti istituzionali e studenti.

L’episodio ha assunto rapidamente i toni di una disputa, quasi un “dissing” a mo’ di rap. Da un lato c’era la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini; dall’altro, un gruppo di studenti dell’ Unione degli Universitari (Udu). Il contesto è quello di Atreju, la tradizionale kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Castel Sant’Angelo, dove la ministra è intervenuta a un panel dal titolo “Alleanze per il sapere: politica e accademia in dialogo”. Le contestazioni sono scoppiate prima del suo intervento. E il clima si è rapidamente infiammato. «Questa riforma sta facendo soltanto male». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

ministra bernini contestata atrejuAtreju 2025, la ministra Bernini contestata dagli studenti Udu: le immagini - La ministra dell'Università e ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da un gruppo di studenti dell'Udu, unione degli universitari, durante il suo ... Scrive lapresse.it

ministra bernini contestata atrejuBernini contestata a Atreju, ministro: sempre solo poveri comunisti - In apertura del suo intervento ad Atreju, la kermesse di FdI a Roma, la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini contestata da alcuni attivisti che ... Riporta libero.it