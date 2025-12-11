la meraviglia del presepe in vetro a piegaro installazione unica in italia

Scopri la straordinaria installazione del presepe in vetro a Piegaro, un’opera unica nel suo genere in Italia. Il primo presepe monumentale realizzato interamente con tecniche di lavorazione del vetro, rappresenta un capolavoro di arte e maestria, attirando visitatori da tutto il paese e valorizzando le tradizioni natalizie in modo innovativo.

Sarà il primo presepe monumentale in vetro, unico in Italia perché realizzato con tutte le tecniche di lavorazione. Tutto pronto in Valnestore per l’inaugurazione dell’originale installazione artistica. La cerimonia è fissata per sabato 13 alle 18, presso il Museo del Vetro di Piegaro, nell’ambito della manifestazione Wine Food Christmas. Ideato dalla Società Cooperativa L’Orologio, e realizzato in collaborazione con il Comune di Piegaro e il Gal Trasimeno Orvietano, il presepe è il risultato di un lungo e minuzioso lavoro artigianale realizzato da maestri vetrai che impiegano le tecniche ereditate dalla lunga tradizione vetraria locale come la vetrofusione, il mosaico, la pittura a fuoco e la Tiffany. 🔗 Leggi su Lanazione.it