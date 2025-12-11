La mappa disegnata dagli anziani

Durante l’incontro al PalaBcc di Lodi, inserito nel programma Magia delle Feste, è stata presentata la mappa dei “Luoghi di Conforto”. Un progetto nato per valorizzare il ruolo degli anziani come custodi di memoria e profondità, offrendo spazi di fragilità, conforto e condivisione all’interno della comunità.

Gli anziani come custodi di fragilità ma anche di conforto, memoria e profondità. È da questa idea che ieri, durante l’incontro ospitato al PalaBcc Lodi e inserito nel programma di Magia delle Feste, sono stati presentati i Luoghi di Conforto, progetto nato nell’ambito del programma Lodi Caring Community, realizzato con il supporto dell’assessorato alle Politiche sociali, della Cooperativa Il Mosaico Servizi, della Fondazione Comunitaria e del Centro Diurno Anziani Age Bassi. Spazi cittadini riconosciuti come luoghi dove potersi ritrovare, rallentare e condividere: punti della città capaci di offrire calma, silenzio, bellezza o semplicemente un momento per sé. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La mappa disegnata dagli anziani

La mappa disegnata dagli anziani - Gli anziani come custodi di fragilità ma anche di conforto, memoria e profondità. Riporta ilgiorno.it

Itinerari e ispirazione venivano dal cartaceo, banconote e gettoni per le cabine telefoniche, mappa disegnata e indicazioni scritte a mano, se avevi una Kodak usa e getta eri all’avanguardia. Erano altri tempi, quelli in cui nessuno poteva stressarti o rintracciarti - facebook.com Vai su Facebook

? Ultimo giorno di Black Friday! Approfittane per acquistare in promozione speciale l'iconica mappa Caoslandia disegnata da Laura Canali per Limes! Vai su X