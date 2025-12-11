La manicure glitter di Taylor Swift è ufficialmente mood feste e brilla quasi quanto l’anello
La manicure glitter di Taylor Swift conquista le luci delle feste, brillando come il suo anello. Quando la cantante viene avvistata a New York insieme a Este Haim, il suo look e i dettagli delle sue unghie attirano l’attenzione, rendendo evidente come lo stile possa essere protagonista assoluto durante le occasioni speciali.
Quando Taylor Swift viene fotografata a New York insieme a Este Haim, l’outfit passa (quasi) in secondo piano. A rubare la scena è la manicure: un mix metallizzato tra oro e argento che sembra fatto apposta per riflettere ogni lampione natalizio della città. Non è un semplice smalto shimmer, ma una vera e propria glitter bomb, luminosa, piena, volutamente extra. Una manicure che non chiede permesso, ma si prende spazio. Il risultato è festivo, glam senza scivolare nel cliché. È quella via di mezzo perfetta tra party look last minute e red carpet energy. Taylor Swift è già immersa nella sua glitter season con le unghie total sparkling. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
KiluNails Italia. . Promo di Natale Kilu Nails: Gel Polish Magic Glitter a 4,50€ invece di 5,99€! Effetto glitter immediato, brillantezza intensa e una stesura super uniforme. La formula è coprente, autolivellante e perfetta per creare manicure scintillanti durante l - facebook.com Vai su Facebook
La manicure glitter di Taylor Swift è ufficialmente mood feste (e brilla quasi quanto l’anello) - L'articolo La manicure glitter di Taylor Swift è ufficialmente mood feste (e brilla quasi quanto l’anello) proviene da Metropolitan Magazine. Da msn.com
Taylor Swift's Festive "Glitter Bomb" Manicure Sparkles Almost as Much as Her Engagement Ring - Taylor Swift debuted a festive manicure while out and about in New York City with fellow musician Este Haim. Scrive msn.com