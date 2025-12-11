La magia delle feste arriva al Mercato Coperto di Campagna Amica di Verona
Sabato mattina, il Mercato Coperto di Campagna Amica a Verona si trasforma in un luogo di festa dedicato alla Mela di Verona. Un evento speciale che valorizza questa pregiata produzione locale, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e assaporare le delizie di una delle eccellenze della regione.
Sabato mattina il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Macello 5 a Verona ospiterà uno spazio dedicato alla Mela di Verona. Dalle 8.30 alle 12 i visitatori avranno l'opportunità di immergersi nel gusto autentico del frutto simbolo della qualità agricola locale: non solo si potrà ammirare. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Vivi la magia delle feste a Le Grottacce! Siete pronti a rendere le vostre celebrazioni davvero indimenticabili? Dal 10 DICEMBRE al 7 GENNAIO ti aspettiamo per festeggiare insieme in un’atmosfera calda, accogliente e ricca di gusto! Siamo aperti a PR - facebook.com Vai su Facebook
Il Natale arriva a Roma: il grande mercato agroalimentare apre le sue porte ai cittadini - Weekend di aperture straordinarie tra pesce freschissimo, frutta di stagione e prodotti della tradizione per vivere la spesa delle feste in un’atmosfera unica ... Lo riporta romatoday.it
La Circoscrizione 5 si accende per il Natale: al via “Magia di Luci” - La magia delle feste arriva anche nella Circoscrizione 5, dove luminarie e decorazioni natalizie hanno trasformato il territorio in un grande percorso luminoso. Come scrive torinoggi.it