La magia del Presepe di Corte della Reggia di Caserta illumina il Quirinale | FOTO
Quest’anno, il Presepe di Corte della Reggia di Caserta sbarca al Quirinale, portando la tradizione presepiale napoletana nel cuore delle istituzioni repubblicane. Un’opera che unisce arte, storia e cultura, arricchendo il contesto natalizio con un capolavoro unico, interamente realizzato grazie alla straordinaria collezione del Presepe di Corte.
