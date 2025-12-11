La Magia dei Presepi Anima Jesi | un Itinerario d' arte e tradizione nel cuore delle feste

A Jesi, le tradizioni natalizie si arricchiscono con l'arte dei presepi, che anima il cuore della città durante le festività. Dopo l'inaugurazione del presepe cittadino, le celebrazioni proseguono in un itinerario ricco di fascino e tradizione, portando residenti e visitatori a scoprire l'incanto delle creazioni artigianali e delle atmosfere natalizie.

Jesi (Ancona), 11 dicembre 2025 - Dopo l'emozionante avvio delle celebrazioni natalizie, che ha visto l'inaugurazione ufficiale l'8 dicembre con l’accensione del suggestivo presepe cittadino presso il Mercato delle Erbe di Via Mercantini, la tradizione presepiale di Jesi si conferma un elemento centrale e vibrante delle festività. L'iniziativa, promossa con il titolo "La magia dei Presepi", non è solo un semplice allestimento, ma un vero e proprio itinerario artistico e spirituale che coinvolge l'intera città. "La creazione al mercato delle erbe - spiegano dal Comune - è frutto della passione e della maestria della Confraternita dei Mastri Presepai, che ha lavorato con cura artigianale, utilizzando anche le statuine generosamente donate da cittadini e cittadine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it