La luce della pace da Betlemme arriverà a Pescara

Ilpescara.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 13 dicembre, la stazione ferroviaria di Pescara, arriverà la “Luce della pace da Betlemme”. Sul treno, in arrivo alle ore 15.55, ci sarà un gruppo di scout e adulti scout, che a ogni fermata consegneranno ad altri scout la “Luce della pace da Betlemme”.A Pescara vi saranno i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

luce pace betlemme arriver224Da Betlemme arriva la “Luce della Pace”, il 13 Dicembre presso la Cattedrale di Avezzano - Avezzano – Un messaggio universale di speranza e fratellanza sta per illuminare la città di Avezzano, grazie all’iniziativa della “Luce della Pace” direttamente da Betlemme. Come scrive terremarsicane.it

Brescia, le Acli accendolo la “Luce della Pace” di Betlemme - 26) e le Acli la accoglieranno e la metteranno a disposizione nella loro sede provinciale di via Corsica 165 ... quibrescia.it scrive