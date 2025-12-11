La luce della pace da Betlemme arriverà a Pescara
Il 13 dicembre, la stazione ferroviaria di Pescara accoglierà la
Il prossimo 13 dicembre, la stazione ferroviaria di Pescara, arriverà la “Luce della pace da Betlemme”. Sul treno, in arrivo alle ore 15.55, ci sarà un gruppo di scout e adulti scout, che a ogni fermata consegneranno ad altri scout la “Luce della pace da Betlemme”.A Pescara vi saranno i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
La Luce della Pace da Betlemme è una tradizione cui noi #scout siamo molto legati: ma è anche impegno concreto per la costruzione quotidiana della #pace, educazione alla relazione e all’incontro! Noi del #MASCI siamo pronti! ? Volete vedere cosa ci asp - facebook.com Vai su Facebook
Da Betlemme arriva la “Luce della Pace”, il 13 Dicembre presso la Cattedrale di Avezzano - Avezzano – Un messaggio universale di speranza e fratellanza sta per illuminare la città di Avezzano, grazie all’iniziativa della “Luce della Pace” direttamente da Betlemme. Come scrive terremarsicane.it
Brescia, le Acli accendolo la “Luce della Pace” di Betlemme - 26) e le Acli la accoglieranno e la metteranno a disposizione nella loro sede provinciale di via Corsica 165 ... quibrescia.it scrive