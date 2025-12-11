La linea Trenord Milano-Varese va in pausa | nessun treno per 10 giorni tra Gallarate e Rho

Non ci sarà nessun treno tra Gallarate e Rho (linea ferroviaria Milano-Varese) durante le feste di Natale. Il fatto è stato annunciato da Trenord attraverso un avviso pubblicato sul sito. Lo stop, nel dettaglio, scatterà il 26 dicembre e terminerà il 5 gennaio. Il motivo? I lavori di Rfi per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

