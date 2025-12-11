La Lezione di Mourinho lo Special One ha fatto diventare Conte uno qualunque A Bola

L'articolo analizza la recente sfida tra José Mourinho e Antonio Conte, evidenziando come le tattiche e le strategie del portoghese abbiano messo in difficoltà il tecnico italiano. A Bola, quotidiano portoghese, descrive nel dettaglio la partita tra Benfica e Napoli, sottolineando l'importanza della lezione di calcio impartita da Mourinho.

Una lezione di calcio. A Bola, il quotidiano sportivo portoghese racconta così la sfida tra Mourinho e Conte e ciò che il Benfica ha inflitto al Napoli. Già dal titolo esplicativo. “Come lo “Special One”, ha fatto sembrare il campione d’Italia una persona qualunque”. E poi la chiosa dell’articolo firmato da José Manuel Delgado. “Un trionfo netto per il Benfica, la migliore squadra della stagione, che deve aver imparato la lezione. Quando si mettono tutte le uova nello stesso paniere, si è sempre più vicini alla vittoria”. La lezione tattica di Mourinho a Conte. Quante occasioni da gol ha avuto il Napoli? Forse la metà; il Benfica, invece, ne ha segnate due e avrebbe potuto segnarne altre quattro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Lezione di Mourinho, lo Special One ha fatto diventare Conte uno qualunque (A Bola)

