La Juventus regola il Pafos e si rilancia in Champions League il Napoli crolla e la strada si fa in salita

Oasport.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di Champions League, la Juventus ottiene una vittoria importante contro il Pafos, riscattandosi e rilanciandosi nella competizione. Tuttavia, il Napoli subisce una sconfitta che complica il cammino europeo delle italiane. Una serata di alti e bassi per il calcio italiano, con esiti contrastanti per le due squadre coinvolte.

Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella serata dedicata alla Champions League di calcio. La Juventus è riuscita ad avere la meglio di fronte al proprio pubblico, regolando il Pafos per 2-0: i ciprioti hanno seriamente messo in difficoltà i bianconeri, che hanno fatto la differenza grazie alla rete di McKennie al 67? e alla stoccata di David al 73?. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno infilato la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione europea e si sono issati al 17mo posto, restando in piena corsa per accedere ai playoff. Il Napoli sembra non riuscire a prendere le misure al torneo e incappa nel terzo ko stagionale, cedendo sul campo del Benfica per 2-0 e scivolando in 23ma piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

la juventus regola il pafos e si rilancia in champions league il napoli crolla e la strada si fa in salita

© Oasport.it - La Juventus regola il Pafos e si rilancia in Champions League, il Napoli crolla e la strada si fa in salita

La Juventus regola il Pafos e si rilancia in Champions League, il Napoli crolla e la strada si fa in salita - Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella serata dedicata alla Champions League di calcio. Scrive oasport.it

Juventus-Pafos LIVE: risultato, cronaca, tabellino e formazioni del match dell'Allianz Stadium di Torino - I bianconeri ottengono il secondo successo di fila in Europa piegando i ciprioti Allianz Stadium: decidono il texano e il centravanti canadese nella ripresa. Segnala ilbianconero.com