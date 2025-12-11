La Juventus regola il Pafos e si rilancia in Champions League il Napoli crolla e la strada si fa in salita
Nella serata di Champions League, la Juventus ottiene una vittoria importante contro il Pafos, riscattandosi e rilanciandosi nella competizione. Tuttavia, il Napoli subisce una sconfitta che complica il cammino europeo delle italiane. Una serata di alti e bassi per il calcio italiano, con esiti contrastanti per le due squadre coinvolte.
Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella serata dedicata alla Champions League di calcio. La Juventus è riuscita ad avere la meglio di fronte al proprio pubblico, regolando il Pafos per 2-0: i ciprioti hanno seriamente messo in difficoltà i bianconeri, che hanno fatto la differenza grazie alla rete di McKennie al 67? e alla stoccata di David al 73?. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno infilato la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione europea e si sono issati al 17mo posto, restando in piena corsa per accedere ai playoff. Il Napoli sembra non riuscire a prendere le misure al torneo e incappa nel terzo ko stagionale, cedendo sul campo del Benfica per 2-0 e scivolando in 23ma piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it
