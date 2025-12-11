La giunta militare birmana bombarda un ospedale nella giornata per i diritti umani

In un contesto segnato dalla Giornata mondiale dei diritti umani, la giunta militare in Myanmar ha nuovamente preso di mira i civili, bombardando un ospedale. Un atto che evidenzia la grave situazione dei diritti umani nel paese, dove le violenze continuano quotidianamente senza sosta.

Ieri per il mondo era la Giornata mondiale dei diritti umani, per la giunta militare in Myanmar era un altro giorno per bombardare sui civili birmani, come fa tutti i giorni.

