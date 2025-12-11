La Giostra inCanta | i bambini cantano Terra d’Arezzo nel Chiostro del Palazzo Comunale

Il 11 dicembre 2025, nel suggestivo Chiostro del Palazzo Comunale di Arezzo, i bambini si sono esibiti in un emozionante evento musicale intitolato “La Giostra inCanta”. Durante l’evento, i giovani talenti hanno interpretato il brano “Terra d’Arezzo”, regalando al pubblico un momento di grande valore culturale e condiviso.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – . La Giostra inCanta. E fa alla città un augurio speciale. Saranno i bambini dei quartieri, con le loro voci, ad augurare ad Arezzo tanta felicità per le festività natalizie con le inconfondibili note giostresche di "Terra d'Arezzo". Accompagnati da una rappresentanza del Gruppo Musici i bambini intoneranno l'Inno della Giostra sabato 13 dicembre alle ore 11 nel Chiostro del Palazzo Comunale. Tutti i bambini che desiderano cantare insieme sono invitati a partecipare a partire dalle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La Giostra inCanta”: i bambini cantano Terra d’Arezzo nel Chiostro del Palazzo Comunale

