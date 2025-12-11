La Giornata delle Marche Acquaroli | Nei 5 anni governerò pensando ai giovani

In occasione della Giornata delle Marche, il presidente Acquaroli ha annunciato un impegno quinquennale dedicato ai giovani, sottolineando l'importanza di un governo che tenga conto delle generazioni future. L'evento si svolge a Senigallia, portando all'attenzione temi che collegano passato, presente e prospettive di sviluppo per la regione.

Senigallia (Ancona), 11 dicembre 2025 – Un tema che parla al presente, richiama il passato e guarda al futuro. Note e musica di Francesco Acquaroli, governatore delle Marche, perché “quello dei giovani sarà l’argomento principale del nostro secondo mandato”. Apre così, la 21esima Giornata delle Marche al Teatro La Fenice di Senigallia. Giornata dedicata a loro: la “Generazione Marche” con i “giovani protagonisti”. Dettaglia: “Come cinque anni fa, quando ad inizio legislatura parlavamo di borghi e entroterra, e c’era chi sorrideva, noi sostenevamo che erano fondamentali e l’abbiamo valorizzati in maniera pragmatica portando risultati – dice –, così in quella che si è aperta dedicheremo ampio spazio ai giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it