La gelata di Pier Silvio a Tajani | Lo ringrazio ma in FI servono idee e facce nuove

Pier Silvio Berlusconi interviene sul futuro di Forza Italia, riconoscendo il ruolo di Antonio Tajani ma sottolineando la necessità di innovazione e rinnovamento nel partito, senza però mettere in discussione i principi fondamentali di Silvio Berlusconi.

Nell’incontro con la stampa di fine anno Pier Silvio Berlusconi riflette sul futuro di Forza Italia, di fatto dando il benservito ad Antonio Tajani: «Ha mantenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di papà», ma poi la stoccata, con la necessità di « facce e idee nuove » e di un programma aggiornato «che però non metta in discussione i valori di Silvio Berlusconi». Escluso però qualsiasi coinvolgimento diretto nella vita politica: «Tutte le mie energie sono dedicate a Mfe e alla mia famiglia, che è al centro della mia vita. Quindi non c’è spazio per altri impegni. Il mio pensiero non cambia, ma è naturale che io e mia sorella Marina ci appassioniamo al destino di Forza Italia, è uno dei lasciti di mio padre». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La gelata di Pier Silvio a Tajani: «Lo ringrazio ma in FI servono idee e facce nuove»

