La Gazzetta va a pescare che più di vent’anni fa l’arbitro Zwayer fu squalificato per aver intascato 300 euro per una combine

Negli anni, il mondo del calcio ha vissuto numerosi scandali e polemiche, tra cui episodi di corruzione e decisioni controverse. La Gazzetta dello Sport ricorda un episodio risalente a più di vent’anni fa, quando l’arbitro Zwayer fu squalificato per aver ricevuto 300 euro in un caso di combine. Nel frattempo, le recenti vicende in Champions hanno riacceso tensioni tra Liverpool e Inter.

Il rigorino con cui il Liverpool ha battuto l’Inter l’altra era in Champions, non è andato giù all’ambiente Inter. Hanno le loro ragioni. È uno di quei rigori che possiamo definire contemporanei. La Gazzetta scrive che per la Uefa il Var non sarebbe dovuto intervenire. Anche quelli del Liverpool lo hanno definito rigore soft. Fatto sta che l’arbitro è stato richiamato al Var, la trattenuta di Bastoni c’era e il rigore è stato assegnato. Oggi la Gazzetta, per screditare l’arbitro Zwayer, tira fuori la storia di una partita truccata, storia che risale a oltre vent’anni fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Gazzetta va a pescare che più di vent’anni fa l’arbitro Zwayer fu squalificato per aver intascato 300 euro per una combine

