la gattofila dal municipio alla scrittura

Da funzionaria del Comune di Gambolò e responsabile della biblioteca civica, la sua passione per i gatti ha accompagnato tutta la vita. Ora, questa dedizione si traduce in una nuova avventura nella scrittura, un percorso che unisce amore per gli animali e creatività letteraria. Un viaggio tra passione, impegno e nuove sfide.

Per molti anni è stata funzionario del Comune di Gambolò, nonché responsabile della biblioteca civica. Poi, dodici anni fa, Paola Comelli (nella foto) ha deciso di cambiare vita e ha vinto il concorso per l’insegnamento delle materie letterarie nelle scuole superiori. Oggi è docente di italiano all’istituto Caramuel-Roncalli di Vigevano. La sua passione per la scrittura ha però origini lontane: da sempre la prof scrive racconti e poesie. E proprio una raccolta di liriche intitolata “In limine“ (Montedit) è stata pubblicata quest’anno. Un lavoro nato nell’ambito di un progetto di scrittura creativa pensato per una classe del liceo: Paola Comelli voleva dimostrare agli studenti come fosse possibile mettersi in gioco utilizzando le parole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it