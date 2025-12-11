La funzione dei sogni arriva su Chrome per Android | ecco cosa cambia col nuovo aggiornamento
Google Chrome per Android introduce una nuova funzione dedicata ai sogni, arrivando dopo anni di attesa. L'ultimo aggiornamento include il tanto desiderato blocco delle schede, migliorando l'esperienza di navigazione e la gestione delle risorse. Questa novità rappresenta un passo importante per ottimizzare l'uso del browser su dispositivi mobili.
Dopo anni di attesa, Google Chrome per Android ha finalmente introdotto una delle funzionalità più richieste dagli utenti: il blocco delle schede. Questa novità rappresenta un significativo passo avanti nell’esperienza di navigazione mobile, offrendo un miglior controllo e una maggiore organizzazione delle pagine aperte sul browser. Con l’ultimo aggiornamento di Google Chrome per Android, gli utenti possono ora fissare le schede, impedendo così che vengano chiuse accidentalmente o perse durante la navigazione. Questa funzione, già presente da tempo su versioni desktop del browser, consente di mantenere sempre a portata di mano le pagine web preferite o quelle utilizzate frequentemente senza doverle cercare nuovamente nell’elenco delle schede aperte. 🔗 Leggi su Screenworld.it
