La forza di Francesco Saporito | a Villa Dante la presentazione del nuovo libro scritto contro la SLA

A Villa Dante si è tenuta la presentazione del nuovo libro di Francesco Saporito, un'opera dedicata alla lotta contro la SLA. Un momento di riflessione e consapevolezza, in cui le parole dell'autore evidenziano la forza e la determinazione di chi affronta questa malattia, portando alla luce storie di coraggio e speranza.

Ci sono storie che non si possono ignorare, storie che attraversano, scuotono e obbligano a guardare la vita con occhi diversi. Quella di Francesco Saporito, giovane di Patti affetto da SLA, è una di queste.Da anni l’associazione Cambiamenti APS segue il suo percorso e continua a restare colpita. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

