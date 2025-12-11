La forza dei legami raccontata per immagini l' evento SuperAbile Inail

L'evento SuperAbile Inail del 12 dicembre a Roma esplora il tema dei legami e delle connessioni umane attraverso immagini e testimonianze. Un'occasione per riflettere su cosa ci unisce davvero, promuovendo inclusione e comprensione tra le persone. L'iniziativa si svolge presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale, offrendo un momento di confronto e sensibilizzazione.

Che cosa ci unisce davvero? Prende spunto da questa domanda l'evento promosso da SuperAbile Inail per il 12 dicembre, alle 11, presso la Sala Capranichetta dell'Hotel Nazionale, a Roma. Un evento che rientra nell'ambito delle iniziative per la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità (3 dicembre) e sarà occasione per premiare i vincitori del contest fotografico SuperaAbile Inail "Quello che ci unisce". Il contest, concluso a maggio, aveva l'obiettivo di promuovere iniziative tese a rappresentare la disabilità mediante le immagini. Il concorso ha raccolto 137 fotografie e 58 sguardi diversi.

