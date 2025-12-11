La Fiorentina torna alla vittoria in Conference League | Gudmundsson stende la Dinamo Kiev

La Fiorentina torna alla vittoria in Conference League grazie al gol di Gudmundsson, che permette alla squadra di Vanoli di superare 2-1 la Dinamo Kiev. Con questo risultato, i viola consolidano la posizione in classifica, puntando a risalire la china e a rilanciare le proprie ambizioni europee.

La Fiorentina prova a uscire dalla crisi, conquistando un'importante vittoria in Conference League. La squadra di Vanoli ha superato 2-1 la Dinamo Kiev e sale a 9 punti in classifica. Buon primo tempo dei viola che controllano bene la gara e passano in vantaggio al 18' grazie ad un colpo di testa di Moise Kean, che capitalizza il cross di Dodò. Nella ripresa la Dinamo trova il pareggio con un tiro da fuori di Mikhaylenko. L'ingresso di Albert Gudmundsson si rivela decisivo: è l'islandese a mettere in rete la ribattuta di Neshcheret sul colpo di testa di Kean. La partita. La Fiorentina prova subito a scuotersi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

