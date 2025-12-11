La Fiorentina risorge almeno in Europa | Kean e Gudmundsson stendono la Dinamo Kiev

La Fiorentina si risolleva in Europa con una vittoria importante contro la Dinamo Kiev, grazie ai gol di Kean e Gudmundsson. La partita, valida per la competizione continentale, ha visto i Viola conquistare tre punti fondamentali, superando gli avversari con determinazione e carattere.

Fiorentina - Dinamo Kiev 2-1 Marcatori: 17' pt Kean, 10' st Mykhailenko, 29' st Gudmundsson Fiorentina (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 6, Comuzzo 5.5, Viti 6 (21' st Parisi 6.5); Dodo 6.5 (41'st Kouadio sv), Richardson 5.5, Nicolussi Caviglia 5 (21' st Kouame 6), Ndour 5.5 (34' st Mandragora sv), Fortini 5.5; Kean 6.5, Dzeko 6 (21' st Gudmundsson 7). In panchina: Lezzerini, Martinelli, Pablo Mari, Ranieri,.

Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: i viola ritrovano la vittoria in Europa - Firenze, 11 dicembre 2025 – La Fiorentina batte la Dinamo Kiev nella penultima sfida del girone di Conference League e ritrova la vittoria i Europa.

Fiorentina, almeno un punto per evitare l'eliminazione. Per gli ottavi ne servono 5 - La Fiorentina forse non ha il compito di vincere, ma di certo di arrivare lontano in Conference League.