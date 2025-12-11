La fine di un’era? È ora di eliminare la leggenda della FPL Mohamed Salah
L'ultima settimana di gioco della FPL prima dell'AFCON segna un momento cruciale per rivedere le proprie strategie. È il momento ideale per eliminare giocatori con prestazioni deludenti o a rischio rotazione, e iniziare a pianificare il futuro della propria squadra. Blake Hurst, esperto di Fantasy Premier League, ci guida attraverso questo importante aggiornamento.
2025-12-11 14:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La settimana di gioco 16 della FPL arriva proprio prima del caos dell’AFCON, rendendolo il momento perfetto per riordinare la tua squadra ed eliminare giocatori con prestazioni inferiori o rischi di rotazione, scrive L’esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst. Questa è la settimana in cui devi essere proattivo: muoviti in anticipo, vendi i giocatori che potrebbero perdere tempo durante il programma festivo e trasferisci i tuoi fondi in scelte di moduli con minuti sicuri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
