La fiamma olimpica domani attraversa la nostra città

Domani, la fiamma olimpica attraverserà la nostra città in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il percorso, ancora top secret riguardo ai tedofori, promette emozioni e coinvolgimento. Un momento speciale che segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti pre-olimpici, un’occasione unica per vivere l’atmosfera di questa grande manifestazione sportiva.

Ci siamo. Domani la fiamma olimpica in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 arriva in città. Ancora non è stato svelato il nome dei tedofori - non è escluso che si tratti di qualcuno legato alla storia della Virtus - ma il percorso è assolutamente a “fuoco”. Lo start sarà dal polo Fermi di San Filippo che ieri si è adoperato a allestire l’area con gli striscioni e a organizzare una trionfale accoglienza come si deve a questo momento iconico dello sport. Domani in tarda mattinata la fiaccola (accesa ad Olimpia lo scorso 26 novembre) giungerà in città, poi alle ore 13.40 ripartirà dal Polo Scientifico Tecnico Professionale “E. 🔗 Leggi su Lanazione.it