La Fed taglia i tassi di un quarto di punto ma il board si spacca E Trump attacca di nuovo | Troppo poco
La Federal Reserve ha deciso di ridurre i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli tra il 3,50% e il 3,75%, il livello più basso degli ultimi tre anni. Tuttavia, il board è spaccato sulla decisione, mentre l'ex presidente Trump critica la misura definendola insufficiente.
La Fed taglia i tassi di interesse per la terza volta nel corso del 2025. E fa scendere il costo del denaro di un quarto di punto in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%, ai minimi degli ultimi tre anni. Ancora non abbastanza per Donald Trump, che ha di nuovo criticato la decisione a suo avviso insufficiente: “Avrebbe potuto essere più grande”. Da quando ha avviato il suo ciclo di tagli nel settembre 2024, la Fed ha ridotto il costo denaro sei volte (la prima è stato un maxi taglio da mezzo punti, tutte le successive da 25 punti base). Ma per il 2026 la banca centrale stima solo una riduzione dei tassi di 25 punti base, in deciso rallentamento rispetto agli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #11dicembre: tassa su tutti i pacchi fino a 150 euro. Un anno in più per il Fondo di garanzia delle #Pmi. La #Fed taglia i tassi di 25 punti, pronta a frenare nel 2026. #buonalettura #primapagina Vai su X
? Un taglio dei tassi è scontato, ma le attese sul 2026 indicano una possibile divergenza rispetto alle altre banche centrali. - facebook.com Vai su Facebook
La Fed taglia i tassi di un quarto di punto - Per la Fed si tratta del terzo taglio consecutivo e del sesto da quando h ... Segnala quotidiano.net
Fed, Powell annuncia taglio tassi di 25 punti base: è la terza riduzione consecutiva - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fed, Powell annuncia taglio tassi di 25 punti base: è la terza riduzione consecutiva ... Scrive tg24.sky.it