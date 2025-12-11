La Fed taglia i tassi di un quarto di punto ma il board si spacca E Trump attacca di nuovo | Troppo poco

La Federal Reserve ha deciso di ridurre i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli tra il 3,50% e il 3,75%, il livello più basso degli ultimi tre anni. Tuttavia, il board è spaccato sulla decisione, mentre l'ex presidente Trump critica la misura definendola insufficiente.

La Fed taglia i tassi di interesse per la terza volta nel corso del 2025. E fa scendere il costo del denaro di un quarto di punto in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%, ai minimi degli ultimi tre anni. Ancora non abbastanza per Donald Trump, che ha di nuovo criticato la decisione a suo avviso insufficiente: "Avrebbe potuto essere più grande". Da quando ha avviato il suo ciclo di tagli nel settembre 2024, la Fed ha ridotto il costo denaro sei volte (la prima è stato un maxi taglio da mezzo punti, tutte le successive da 25 punti base). Ma per il 2026 la banca centrale stima solo una riduzione dei tassi di 25 punti base, in deciso rallentamento rispetto agli ultimi anni.