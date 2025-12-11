La doppia morale del Celtic | come sponsor la società di scommesse che ha mandato sul lastrico decine di persone

L'articolo analizza la controversia attorno al Celtic e al suo sponsor, una società di scommesse coinvolta in pratiche che hanno causato il fallimento di numerose persone. Esamina come alcune realtà sportive adottino un'immagine socialmente responsabile, mentre altre mostrano una doppia morale, sollevando dubbi sulla coerenza tra valori dichiarati e azioni concrete.

Non tutti i club sono uguali, né soprattutto vogliono essere percepiti come tali. Per alcuni, affiancare allo sport una certa consapevolezza sociale rappresenta un marchio distintivo sviluppato e consolidato lungo tutta la loro storia. Ad esempio il Celtic, che sin dalla sua fondazione nel 1888 come sostegno a una comunità cattolica di Glasgow ai limiti dell’indigenza, ha sempre sostenuto un certo tipo di ideali. Come accade ancora oggi con il supporto alla causa palestinese, e in questa sede poco importa conoscere quali siano le reali motivazioni della scelta. Da società con un certo tipo di attenzione ci si aspetta sempre qualcosa in più rispetto al resto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La doppia morale del Celtic: come sponsor la società di scommesse che ha mandato sul lastrico decine di persone

