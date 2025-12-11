la difesa sta diventando un bunker quattro clean sheet nelle ultime sei

La difesa del Torino sta dimostrando una solidità crescente, come evidenziato dalle quattro partite senza subire gol nelle ultime sei gare. La compattezza della retroguardia di Dionigi si conferma un punto di forza della squadra, posizionandola tra le difese più resistenti dell'intera Serie B.

La retroguardia granata sta diventando un bunker. Il successo ottenuto al 'Martelli' di Mantova senza incassare gol ha confermato la compattezza della squadra di Dionigi che, dati alla mano, sta diventando una delle meno perforabili dell'intera Serie B. Con quattro clean sheet ottenuti nelle ultime sei giornate (contro Modena, Entella, Carrarese e appunto Mantova) la Reggiana è infatti entrata nel gotha della categoria: solo Frosinone e Monza, ovvero le due squadre in testa alla classifica, hanno avuto uno score di questo livello nello stesso intervallo di tempo. Un dato che è frutto sicuramente di tante ottime prestazioni individuali – da Magnani a Papetti, passando per Motta e Bonetti – ma anche dall'organizzazione di gioco che ha saputo evolversi, trovando però sempre più solidità.