La dieta mima-digiuno e il desametasone potenziano le terapie nel trattamento del tumore al seno

Una nuova strategia nutrizionale, la dieta “mima-digiuno”, potrebbe potenziare l’efficacia delle terapie convenzionali nel trattamento del tumore al seno. Combinata con il desametasone, questa dieta a bassissimo contenuto calorico mira a migliorare i risultati delle terapie, offrendo una prospettiva innovativa nella lotta contro questa forma di cancro.

Una strategia nutrizionale innovativa potrebbe presto affiancare le terapie convenzionali contro il tumore al seno: si tratta della dieta “mima-digiuno”, un regime alimentare a bassissimo contenuto calorico che imita gli effetti del digiuno vero e proprio. Secondo uno studio internazionale coordinato dall’Ospedale Policlinico San Martino e dall’Università di Genova, in collaborazione con il Netherlands Cancer Institute di Amsterdam, questo approccio potrebbe aumentare l’efficacia dei trattamenti ormonali nelle pazienti affette da carcinoma mammario. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nature. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La dieta “mima-digiuno” e il desametasone potenziano le terapie nel trattamento del tumore al seno

