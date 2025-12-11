La denuncia di una 26enne | Violentata da due uomini Poi la scelta di abortire

Una ragazza di 26 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di due uomini a Grosseto. La vicenda ha portato all'apertura di un'indagine, evidenziando un grave episodio di violenza di gruppo che ha avuto conseguenze significative sulla vita della giovane.

Grosseto, 11 dicembre 2025 – Due giovani uomini che abitano a Grosseto sono indagati per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di 26 anni. Tutto inizia in una sera d’estate tra luglio e agosto scorso. I ragazzi invitano la giovane a casa, per vedere un film. Lei accetta, A quel punto – secondo quanto sarebbe stato ricostruito - il gruppetto si dirige verso Grosseto, nell’appartamento di uno dei due. Quello che succede dopo esce fuori solo mesi dopo, quando la ragazza, va al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia, perché è incinta e ha deciso di abortire quel figlio frutto, secondo lei, della violenza dei due. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La denuncia di una 26enne: “Violentata da due uomini”. Poi la scelta di abortire

