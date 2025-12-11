La cura che torna a casa La ricetta su dimissioni protette e cure palliative

L'articolo esplora il tema delle dimissioni protette e delle cure palliative in Italia, in un contesto di crescente longevità. Con oltre 2.000 centenari in più rispetto all'anno precedente, si evidenzia l'importanza di garantire una qualità di vita dignitosa e un'assistenza continua per gli anziani e i malati, affrontando sfide e opportunità del sistema sanitario.

"In un’Italia che vede oggi oltre 2mila centenari in più rispetto all’anno scorso la sfida non è solo far vivere più a lungo, ma farlo con dignità e cura continua". A ricordarlo è il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Guidi che ha presentato alcuni emendamenti sulle dimissioni protette e sulle cure palliative che definisce "un tassello essenziale per garantire che l’invecchiamento o la malattia diventino sinonimi di comunità e supporto". L'obiettivo di questi emendamenti è promuovere la medicina di prossimità, la continuità assistenziale, in virtù del diritto a una cura dignitosa dopo la fase acuta e nelle condizioni di fragilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “La cura che torna a casa”. La ricetta su dimissioni protette e cure palliative

