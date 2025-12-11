La cucina italiana entra nel Patrimonio Unesco Via all' entusiasmo

La cucina italiana ufficialmente riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2025. Un traguardo che celebra la ricchezza culturale, le tradizioni e i sapori autentici che rendono unica la gastronomia del Bel Paese. L’annuncio suscita entusiasmo e orgoglio, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare questa preziosa espressione culturale.

La Cucina italiana dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale Immateriale dell’Umanità 2025. Entusiasmo generale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto dare e commentare la notizia in prima persona. I notiziari televisivi hanno dedicato all’evento i dieci minuti di apertura, Servizi di approfondimento in tivù e sui giornali, giudizi politici e confronti serrati, quanto gioiosi, tra esperti gourmet, studiosi di storia dei fornelli, dietologi e nutrizionisti. Il paese troppo spesso denigrato sta vivendo il suo momento di gloria, l’Italia finalmente sorride, il mondo ci invidia e si congratula. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

