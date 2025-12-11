La cucina italiana è patrimonio dell’Unesco e chef Mammoliti è la sua nuova stella

La cucina italiana ha ottenuto il riconoscimento come patrimonio immateriale dell’UNESCO, un traguardo che celebra la sua ricchezza culturale e tradizione. A Nuova Delhi, lo chef Mammoliti si distingue come nuova stella di questa eccellenza culinaria, contribuendo a valorizzare e diffondere la bellezza della gastronomia italiana nel mondo.

Tutti in piedi e un grande applauso a Nuova Dehli. Voto unanime: la cucina italiana diventa parte del Patrimonio immateriale dell’UNESCO. Non un piatto (lo era già la pizza, o meglio l’arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano) e neanche una dieta (eravamo già in qualche modo stati premiati quando quella mediterranea era stata iscritta nella stella lista). La cucina italiana è qualcosa di più di una ricetta o di una dieta. È la più amata nel mondo, e certo non solo per i suoi ingredienti, per quanto meravigliosi. La cucina italiana è nata molto prima dell’Italia. È un fatto identitario, il racconto di un modo di vivere, di ritrovarsi a un tavolo, da Nord a Sud fino alle Isole, seguendo una biodiversità rara. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La cucina italiana è patrimonio dell’Unesco e chef Mammoliti è la sua nuova stella

